AFAD 7 ilin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edildiğini duyurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFAD 7 ilin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edildiğini duyurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
AFAD 7 ilin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak ilan edildiğini duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'de sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi olaylarının yaşandığı 7 şehrin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini yazılı açıklama ile duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'de sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi olaylarının yaşandığı 7 şehrin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini yazılı açıklama ile duyurdu.

AFAD, Batı Karadeniz'de 26-29 Haziran tarihleri arasında etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi olaylarının ardından Bartın, Bolu Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini yazılı açıklama ile duyurdu.

AFAD, tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Batı Karadeniz'de 26-29 Haziran 2022 tarihleri arasındaki aşırı yağışlara bağlı olarak, sel-su baskını, heyelan ve kay düşmesi afetleri meydana gelmiştir.

Afetler sonucunda 2 vatandaşımız sel sularına kapılarak kaybolmuş, hayvan kayıpları yaşanmış, konut işyeri ve tarım alanları hasar görmüş ayrıca altyapı sistemleri etkilenmiştir.

Bu kapsamda, Bartın, Bolu Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinde meydana gelen sel-su baskını, heyelan ve kaya düşmesi afetlerinden etkilenen bölgeler, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edilmiştir.

Sakarya ilinde yaşanan sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelere gerekli destek verilmeye devam edilecektir."

(Oğuzhan Halil Özbek /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title