Batı Karadeniz Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölgesi için gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Batı Karadeniz Bölgesi için bugün gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren yarın öğle saatlerine kadar Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde kuvvetli, çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.