Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oluyor Güncel Haberler 655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkisini gösteriyor. D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkisini gösteriyor. Kara yolunun Şifalı Su, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde sabah saatlerinden beri etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler dikkatli ilerlerken, trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor. Dik rampaların yanı sıra keskin virajların bulunduğu yoldaki sis, dronla görüntülendi. Güncel Kaynak: AA / Cem Ali Kuş Batı Karadeniz Zonguldak Tepeköy su Güncel Haberler

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