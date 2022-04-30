Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oluyor

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
 - Güncelleme:
Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oluyor

655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkisini gösteriyor.

ZONGULDAK (AA) - D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkisini gösteriyor.

Kara yolunun Şifalı Su, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde sis nedeniyle sürücüler dikkatli ilerliyor.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, görüş mesafesini düşürdü.

Güzergahta bulunan trafik ekipleri sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Dik rampaların yanı sıra keskin virajlar bulunan 34 kilometrelik D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca kesiminde etkili olan sis, havadan görüntülendi.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Batı Karadeniz, Zonguldak, Tepeköy, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title