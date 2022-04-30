Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oluyor
AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkisini gösteriyor.
ZONGULDAK (AA) - D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkisini gösteriyor.
Kara yolunun Şifalı Su, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde sis nedeniyle sürücüler dikkatli ilerliyor.
Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, görüş mesafesini düşürdü.
Güzergahta bulunan trafik ekipleri sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Dik rampaların yanı sıra keskin virajlar bulunan 34 kilometrelik D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca kesiminde etkili olan sis, havadan görüntülendi.
AA / Cem Ali Kuş - Güncel