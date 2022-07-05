Batı illerine kurbanlıkların gönderildiği Ağrı Hayvan Pazarı'ndaki hareketlilik sürüyor - Haberler

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Batı illerine kurbanlıkların gönderildiği Ağrı Hayvan Pazarı'ndaki hareketlilik sürüyor

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Batı illerine kurbanlıkların gönderildiği Ağrı Hayvan Pazarı'ndaki hareketlilik sürüyor

Türkiye'de hayvancılığın yaygın yapıldığı illerden Ağrı'daki hayvan pazarında, Kurban Bayramı öncesi hareketlilik devam ediyor.

Türkiye'de hayvancılığın yaygın yapıldığı illerden Ağrı'daki hayvan pazarında, Kurban Bayramı öncesi hareketlilik devam ediyor.

İstanbul, Bursa, İzmir ve Kocaeli gibi batıdaki iller başta olmak üzere yurdun farklı bölgelerine kurbanlıkların gönderildiği kentte, besicilerce yaylada ve ahırlarda yıl boyu özenle bakılan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, sabahın ilk saatlerinde pazara getiriliyor.

Bayram yaklaştıkça hareketliliğin arttığı pazarda, hayvanlarını zarar etmeden satmak isteyen besiciler ile bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Çevre illerden de vatandaşların hayvan alım-satımı yapmak için geldiği pazardaki yoğunluk, öğle vaktine kadar sürüyor.

Besicilerden Feyzullah Demirci, AA muhabirine, hayvanları kışın aldıklarını ve ilkbaharda yaylaya gönderdiklerini söyledi.

Hayvanların kilosuna göre fiyatların değiştiğini belirten Demirci, şöyle konuştu:

"Bayram yaklaştı, hayvanlarımızı yayladan indirip satmak için hayvan pazarına getiriyoruz. Tutak ilçesinden onar tane getirip burada satıyoruz. Bugün 8 hayvanımızı getirdik çoğunu sattık, kalan ikisi için de müşteri bekliyoruz. Düveleri 8 ila 16 bin lira arasında satıyoruz. Hayvanları sattığımız müşterilerin bakacak yeri olmazsa yaylaya götürüp besliyoruz ve arife günü tekrar getirip kendilerine teslim ediyoruz."

İbrahim Akıntürk de bütçesine uygun kurbanlık almak için pazarı gezdiğini anlattı.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Kurban Bayramı Türkiye Ağrı Güncel Haberler

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