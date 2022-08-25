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Batı illeri için gök gürültülü sağanak uyarısı

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Batı illeri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Batı illerinde yarın sabahtan itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Batı illerinde yarın sabahtan itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Eskişehir'in batısında kuvvetli yağış etkili olacak.

Yarın sabah saatleri itibarıyla beklenen gök gürültülü sağanağın, Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

Eskişehir İstanbul Denizli Güncel Haberler

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