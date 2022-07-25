Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda 240 Milyar Yuanı Aşkın Değerde Anlaşma İmzalandı - Haberler

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Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda 240 Milyar Yuanı Aşkın Değerde Anlaşma İmzalandı

Xinhua - Güncel
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Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda 240 Milyar Yuanı Aşkın Değerde Anlaşma İmzalandı

CHONGQİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Pazar günü sona eren 4. Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda 240 milyar yuanı (yaklaşık 35,54 milyar ABD doları) aşkın değerde anlaşma imzalandı.

CHONGQİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Pazar günü sona eren 4. Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda 240 milyar yuanı (yaklaşık 35,54 milyar ABD doları) aşkın değerde anlaşma imzalandı. Organizatörlerin verdiği bilgilere göre, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinde düzenlenen fuarda toplam 104 sözleşme yapıldı. Sözleşmeler; akıllı imalat, yeni materyaller, ekoloji ve çevrenin korunması gibi çeşitli alanlarda imzalandı. Fuara 38 ülke ve bölgeden 1.212 şirket ve kuruluş katıldı.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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