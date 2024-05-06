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Batı Bengal'de patlama: 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk ağır yaralandı

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Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde, patlayıcının infilak etmesi sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği, iki çocuğun ağır yaralandığı bildirildi. Üç çocuğun göletin yanında oyun oynadıkları sırada buldukları patlayıcının infilak ettiği belirtildi.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde, patlayıcının infilak etmesi sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği, iki çocuğun ağır yaralandığı bildirildi.

India Today sitesinin haberinde, Batı Bengal'deki Hooghly bölgesine bağlı Pandua ilçesinde, yaşları 7 ile 13 arasında değişen üç çocuğun göletin yanında oyun oynadıkları sırada buldukları patlayıcının infilak ettiği belirtildi.

Patlamanın ardından olay yerine giden vatandaşlar, yaralanan 3 çocuğu hastaneye kaldırdı.

Çocuklardan biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, ağır yaralanan diğer iki çocuğun tedavisi sürüyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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