Üye Girişi
Haberler

Batı Balkanlar'da kültürel varlıkların yasa dışı ticaretine karşı mücadele çalıştayı başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen çalıştayda, kültürel varlıkların yasa dışı ticaretine karşı mücadele konuşuldu. UNESCO ve AB tarafından düzenlenen çalıştaya Türkiye'den de uzmanlar katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen "Batı Balkanlar'da kültürel varlıkların yasa dışı ticaretine karşı mücadele" çalıştayı başladı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile Avrupa Birliği (AB) tarafından düzenlenen çalıştayın açılış programına, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Zoran Lyutkov'un yanı sıra bölge ülkelerinden temsilciler katıldı.

Programda, kültür varlığı ile mücadele alanında UNESCO'ya danışmanlık da yapan, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz da yer aldı.

Açılışta konuşan Bakan Lyutkov, AB üyeliğine aday olan ülkesinin kültürel mirasın korunması alanındaki diğer önemli Avrupa belgelerinin yanı sıra uluslararası sözleşmelere saygı gösterme konusunda ciddi taahhüt gösterdiğini söyledi.

Özellikle Batı Balkan ülkeleri ve onların kültürel zenginlikleri açısından önemli olan bu çalıştaya desteklerinden dolayı Avrupa Komisyonuna teşekkür eden Lyutkov, "Kültürel varlıkların yasa dışı ticareti, küresel cevap gerektiren küresel sorundur ancak aynı zamanda özellikle kültürel mirasın zengin ve çeşitli olduğu Batı Balkanlar'da güçlü bölgesel işbirliğini de gerektirir." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya hükümeti ve temsil ettiği bakanlık için ülkenin kültür varlıklarının korunması ve yaşatılmasının en üst düzey öncelik olduğunu vurgulayan Lyutkov, şu değerlendirmede bulundu:

"Bölgemiz zengin tarihi ve kültürüyle tanınıyor ancak aynı zamanda kültürel varlıkları hırsızlığa ve yasa dışı ticarete savunmasız hale getiren tarihi bağlamıyla da tanınıyor. Böylelikle, sadece kültürel mirasa zarar verilmekle kalmıyor, aynı zamanda ülkelerimizin ekonomisine ve sosyal istikrarına da zarar veriyor. Bu nedenle çalınan ve yasa dışı olarak ihraç edilen eşyaların iadesine karşı çıkmak ve iade etmek için tüm bölge ülkelerinin ellerindeki tüm imkanlarla bir araya gelerek işbirliği yapmaları gerekmektedir."

UNESCO Avrupa Bölgesel Bilim ve Kültür Ofisi, Kültürden Sorumlu Yetkilisi Matteo Rosati de kültürel varlıklara karşı suçun sadece mülkiyeti kapsamadığını kaydetti.

Proje olarak nitelendirdiği çalıştayın, AB ortaklığı ve UNESCO'nun himayesinde düzenlendiğini anımsatan Rosati, bu suçla mücadelede kendilerini daha fazla bilgi ve daha iyi araçlarla donatmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Kültürel varlıkların korunmasını, sektörler arası işbirliğinin esas olduğu kolektif sorumluluk olarak nitelendiren Rosati, "Bu proje aynı zamanda diğer ulusal, bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla ortaklık halinde Batı Balkanlar genelinde ve ötesinde ağların güçlendirilmesiyle de ilgilidir, böylece bu ortak mücadele aynı zamanda Avrupa'da gelişmiş diyalog ve işbirliği için bir platform görevi görebilir." diye konuştu.

Türkiye uzman göndererek eğitime destek veriyor

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Boz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinliğin, Batı Balkan ülkelerinde kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesine odaklanan proje olduğunu söyledi.

Bu yönüyle projenin kendileri için son derece önemli olduğunu kaydeden Boz, "Çünkü kültür varlığı kaçakçılığı sınır aşan bir suç ve ülkeler ne kadar iyi işbirliği yapıyorlarsa bu konuyu o kadar iyi ele alıyorlar demektir. Böylelikle geleceğe miras bırakmak durumunda olduğumuz kültür varlıklarımızı korumak daha da önem kazanıyor, daha da belki kolaylaşıyor bu işbirliği yoluyla. Bugün burada UNESCO ve Avrupa Birliği ile bunu temin etmek üzere bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çalıştaydaki katkılarına değinen Boz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin buradaki katkısı uzman göndermek yoluyla bu eğitime destek vermekten geçiyor. Aralarında önemli akademisyenlerin olduğu, Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal gibi, Dr. Işılay Gürsu gibi, yine emniyet birimlerimizden kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede uzmanlaşmış personelin bulunması. Aynı şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığının kendi içinde de zaten işbirliğine son derece büyük önem verip konuyla ilgili alanda kuvvetli bir cevap sağlıyor olması genel katkısı diyebiliriz."

Türkiye'nin öğrendiklerini paylaşmaktan mutlu olduğunu kaydeden Boz, 5 gün sürecek çalıştayda çeşitli ülkelerden uzmanların tecrübelerini paylaşacağını ve bu sayede işbirliğinin kuvvetlenmesini hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Makedonya Balkanlar Türkiye Unesco Üsküp Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Bakmadan Geçme

Lamine Yamal hangi takımda oynuyor, kaç yaşında, 16 yaşında mı? Malatya'da deprem mi oldu SON DAKİKA 10 Temmuz Çarşamba? FİFA merkezi nerede, hangi ülkede? 10 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Elazığ Valisi kim oldu? Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, nereli, kaç yaşında? Çanakkale Valisi kim oldu? Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kocaeli Valisi kim oldu? 10 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt

TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title