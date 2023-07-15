Batı Balkanlar'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri düzenlendi

Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Arnavutluk ve Sırbistan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında anma etkinlikleri düzenlendi.

Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Arnavutluk ve Sırbistan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında anma etkinlikleri düzenlendi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğince düzenlenen etkinlikler kapsamında "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" teması altında büyükelçilik binasındaki program saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, konuşmasında vatan için şehit düşenlere rahmet dileyerek, 15 Temmuz'un Türk demokrasisi, birlik ve beraberlikleri için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

FETÖ'nün darbe girişiminde Türk halkının vatan müdafaası yaptığını aktaran Girgin, "Geçmişinde asla esarete rıza göstermeyen asil milletimiz 15 Temmuz'da da istiklaline ve istikbaline kasteden hainlere karşı eşsiz bir kahramanlıkla teröristlerin kurşunlarının önünde durarak kadını, erkeği, çocuğu, yaşlısıyla karşı koyarak vatanımızın bekasını savunmuştur. Vatanımız sıradan bir toprak parçası değildir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi siyasi, ekonomik, askeri ve teknolojik her alanda geliştirmek için çaba gösterdiklerini kaydeden Büyükelçi Girgin, FETÖ tehdidini diğer ülkelere anlatmakla sorumlu olduklarını belirtti.

Büyükelçilikteki anma töreninin ardından Girgin ve beraberindeki heyet, Kovaçi Şehit Mezarlığı'na geçerek burada şehitler için dua etti. Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde de dua programı düzenlendi.

Anma etkinlikleri kapsamında Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü tarafından Başçarşı'da Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin 15 Temmuz'da yaşananları anlatan fotoğraflarından oluşan sergi de açıldı.

Diğer yandan Türkiye'nin Banja Luka Başkonsolosluğunda da anma etkinliği düzenlendi. Çarşı Camisi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programlara Banja Luka Başkonsolosu Oğuz Kılıç'ın yanı sıra yerel yetkililer de katıldı.

Başkent Saraybosna'da akşam saatlerinde ise Başçarşı Meydanı'nda kurulacak dev ekranda 15 Temmuz'da yaşananların anlatıldığı video gösterimi yapılacak.

Arnavutluk'ta 15 Temmuz anma etkinlikleri yapıldı

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Tiran'daki Büyük Göl Parkı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nda düzenlenen törene, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş, TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan, Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar'ın yanı sıra ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri ile Türk ve Arnavut vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Atay, buradaki konuşmasında, 7 yıl önce bugün Türkiye'nin demokrasisine ve bağımsızlığımıza yönelik bir darbe girişiminde bulunulduğunu söyleyerek, istihbarat şebekesi özelliğiyle yeni nesil bir terör örgütü olan FETÖ üyelerinin ABD'de yaşayan elebaşlarının sözde emirleri doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını belirtti.

Bu kalkışmanın Türk milletinin, polisinin ve askerinin mücadelesiyle engellendiğini ve başarısız olduğunu ifade eden Atay, bu kalkışmanın 252 şehit ve binlerce vatandaşın canına ve kanına mal olduğunu vurguladı.

Atay, "Başarısız darbe girişiminin üzerinden geçen 7 yılda, ülkemizde gerçekleştirilen yargılamalar sonucunda bunun ardında, Amerika'da yaşayan elebaşı Fetullah Gülen'in olduğu ve bu şahsın emirleri doğrultusunda müritlerinin bu girişime kalkıştığı kanıtlandı. Devletimizin gayretleriyle FETÖ'nün Türkiye'deki omurgası yıkıldı, bu istihbarat şebekesiyle mücadelemiz şimdi yurt dışında kararlılıkla sürüyor." diye konuştu.

Bu darbe girişimine karşı kahramanca direnirken hayatlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle ve minnetle andıklarını söyleyen Atay, gözünü kırpmadan ölümü göze alan gazilere de teşekkür etti.

Büyükelçi Atay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne yazık ki darbe gecesinde Türk milletiyle dayanışma sergileyen dost ve kardeş Arnavutluk, özellikle eğitim ve sağlık sektörlerinde FETÖ yapılanmasının varlığına henüz son veremedi. Arnavutluk'un ülkemizin acı tecrübelerini yaşamaması için FETÖ'nün sinsi taktiklerini anlatmaya devam ediyoruz. Bu sinsi şebekenin Arnavutluk'ta faaliyetlerine devam etmesi için Arnavut kardeşlerimize baskı yapan devlet ve uluslararası örgütlerin olduğunu da biliyoruz. Türkiye olarak FETÖ'nün gerçek yüzünü ifşa etmeye, bulunduğu ülkenin ulusal güvenliğine ve anayasal düzenine ne şekilde tehdit olduğunu anlatmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Umuyorum ki Arnavutluk kamuoyunda da FETÖ'nün karanlık yüzü hakkındaki farkındalık her geçen gün artacak."

Tiran'daki uluslararası topluma çağrıda bulunan Atay, "Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine karşı darbe girişiminde bulunmuş ve yabancı bir istihbarat örgütünün piyasaya sürdüğü bu sinsi şebekenin dini yapısını, okullarını, hastanelerini ve şirketlerini Arnavutluk'ta kollamaya çalışmaktan ve bu amaçla Arnavutluk makamları üzerinde baskı yapmaktan vazgeçiniz." dedi.

FETÖ'nün Türkiye'de belinin kırıldığını, yurt dışında da her gün eridiğini dile getiren Atay, kalıcı olanın Avrupa'nın demokrasisi, güvenliği, istikrarı ve refahı için kritik öneme sahip NATO üyesi ve AB adayı Türkiye Cumhuriyeti olduğunun altını çizdi.

Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR Vakfı) Başkanı Mehdi Gurra ise yüzlerce şehidin kanıyla, daha binlercesinin çabalarıyla, tüm milletin cesareti ve kararlılığıyla Türkiye'nin geleceğinin muhafaza edildiğini söyledi.

Darbenin başarısız olmasının, tüm Arnavutlar için güzel bir haber olduğunu söyleyen Gurra, "O karanlık gecenin dönüm noktası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyonlar üzerinden meydanlara çıkıp darbecilere karşı çıkılması yönünde Türk milletine yaptığı çağrıydı. İstikrarlı ve müreffeh bir Türkiye, Balkanlar'daki Arnavutlar için bir güvendir." diye konuştu.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Adem Gerlegiz, şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Program kapsamında, 15 Temmuz'da çekilen fotoğraflar da sergilendi.

Sırbistan'da da anma programı düzenledi

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin Tutin ve Novi Pazar kentlerinde de 15 Temmuz şehitleri düzenlenen birçok etkinlikle anıldı.

Tutin kentinde, 15 Temmuz Kültür Merkezinin açılışı yapılırken, merkezin donanımı ve yenilenmesini Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) üstlendi.

Açılışa Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol, TİKA Sırbistan Koordinatörü Mehmet Mete Anaç ve Tutin Belediye Başkanı Salih Hot katıldı.

Başol, 15 Temmuz şehitlerinin anısının Sancak'ta yaşatılmasının önemli olduğunu ifade ederek, Sırbistan'ın da FETÖ ile mücadelede büyük destek verdiğini söyledi.

Novi Pazar'daki Bor Camisi'nde, 15 Temmuz şehitleri için dua programı düzenlenirken, Novi Pazar ve Radnicki takımları arasında 15 Temmuz şehitleri anısına dostluk maçı yapılacak.

Sancak'ın en büyük kenti Novi Pazar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlenen anma programıyla sona erecek.