Batı Balkan ülkelerindeki Müslümanlar Ramazan Bayramı namazını kıldı

Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camileri doldurdu.

Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camileri doldurdu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, yüzlerce Müslüman tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde bayram namazı kılmak için toplandı.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic namazı kıldırdıktan sonra verdiği hutbede, ramazanı ibadetlerle geçirerek, bayrama ulaştıklarını söyledi.

İnsanların birbirlerini kırmadan, suçlamadan, kınamadan yaşamaları gerektiğini anlatan Kavazovic, "Özellikle kökenlerine bakmaksızın tüm insanlara merhamet ve şefkatle yaklaşmalı. Rabbimizden bizi daha iyi insanlar ve daha iyi inananlar yapacak şefkati kalplerimizde yeniden sağlamımızı diliyorum. Pişman olacağımız ve yapılmasını istemediğimiz şeyleri birbirimize yapmayalım. Sevdiğimiz ve uğruna birçok kez büyük fedakarlıklar yaptığımız bir ülkede yaşıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Bosna Hersek'in genelindeki camilerde de bayram namazı coşkusu yaşandı.

Sırbistan ve Hırvatistan

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı'da toplanan Müslümanlar, bayram namazını eda etti. Daha sonra vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki camilerde de Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de de şehirle aynı ismi taşıyan camide bayram namazı idrak edildi.

Karadağ ve Kuzey Makedonya

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'da başta başkent Podgorica olmak üzere ülke genelindeki camilerde bayram namazı kılındı.

Kuzey Makedonya'da Ramazan Bayramı nedeniyle merkezi tören, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) himayelerinde başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlendi. Program kapsamında Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler okundu.

Cami içinde yer bulamayan Müslümanlar, cami avlusunu doldurdu.

Bayram hutbesini Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu Arnavutça ve Makedonca verdi.

Namaz sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fetahu, bugünü müminlerin ramazan ayı boyunca amellerinin zafer günü olarak nitelendirdi.

Bayram hutbesinde gençlerin göçüne de değindiğini hatırlatan Fetahu, "Kuzey Makedonya'daki ve bölgedeki genel durumu anlayarak, ekonomik krizi görerek, hepimiz farkındalığa sahibiz ve sözlerimiz, mesajlarımızla elimizden geldiğince insanlarımızın doğduğu ve büyüdüğü topraklarda geleceğini bulması noktasında istikrarlı bir ekonomik seviye için ortaklaşa koşullar oluşturmamız gerekiyor." diye konuştu.

Arnavutluk ve Kosova

Arnavutluk'ta bu bayram da merkezi program, geleneksel olarak başkent Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda binlerce Müslüman'ın katılımıyla icra edildi. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Meydanın yanı sıra bayram namazı ülke genelindeki camilerde de kılındı.

Kosova'da da Müslümanlar Ramazan Bayramı vesilesiyle camileri doldurdu. Başkent Priştine'deki merkezi tören Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava'nın katılımıyla gerçekleşti.

Ternava, verdiği hutbede, Ramazan Bayramı'nın tüm yaş gruplarının sabırsızlıkla beklediği en popüler bayram olduğunu söyledi.

Vatandaşlar da barış içinde yaşama ve yardımlaşma mesajlarını paylaştı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, bayram namazını ülkenin güneyindeki Prizren şehrinin merkezinde bulunan Sinan Paşa Camisi'nde kıldı.

Vatandaşlar namazın ardından bayram geleneği olarak şehir mezarlıklarında yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.