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Batı Azerbaycan Topluluğu Türkiye Ofisi İzmir'de Açıldı

Batı Azerbaycan Topluluğu Türkiye Ofisi İzmir'de Açıldı
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Batı Azerbaycan Topluluğu Türkiye Ofisi, İzmir’in Balçova ilçesindeki bir alışveriş merkezinde açıldı. Açılışta, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Memmedov, bölgede yaşayan Türklerin haklarını korumak için topluluğun değerini vurguladı.

Batı Azerbaycan Topluluğu Türkiye Ofisi İzmir'de hizmet vermeye başladı.

Balçova'daki bir alışveriş merkezindeki ofisin açılış kurdelesi, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve davetlilerin katılımıyla kesildi.

Büyükelçi Memmedov, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'i vefatının 21. yılında rahmet ve saygıyla andığını belirtti.

Aliyev'in ölüm gününde Batı Azerbaycan Topluluğu ofisinin açılmasının anlamlı olduğunu hatırlatan Memmedov, Aliyev'in de Batı Azerbaycan Bölgesi'nden sürgüne edildiğini dile getirdi.

Ermenistan sınırları içerisinde kalan Batı Azerbaycan Bölgesi'nde yaşayan Türklerin göçe zorlandığını belirten Memmedov, "Bölgeye Ermeni nüfusu yerleştiriliyor. İran'dan 40 bin Ermeni getiriliyor. 1829'da Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında Edirne Antlaşması imzalanıyor. Bu antlaşmayla Osmanlı topraklarındaki Ermeniler, bu bölgeye göç ettiriliyor. Maksatları, Azerbaycan Türkleri ile Osmanlı Türkleri arasına sınır yaratarak tampon bölge oluşturmaktı." dedi.

Memmedov, Sovyetler Birliği döneminde de bu siyasetin devam ettiğini, Azerbaycan Türklerinin bölgeden uzaklaştırıldığını, Ermenilerin bu bölgeye göç ettirildiğini anlattı.

Dedesinin ve babasının Batı Azerbaycan'da doğduğunu dile getiren Memmedov, bölgede hala Türklerinin inşa ettiği binaların, camilerin bulunduğunu anımsattı.

Batı Azerbaycan Topluluğu'nun Azerbaycan Türklerinin haklarının korunması için kurulduğunu belirten Memmedov, şunları kaydetti:

"Ermenilerin Karabağ'da yaşama hakkı olduğu gibi Azerbaycan Türklerinin de Batı Azerbaycan Bölgesi'nde yaşama hakkı, malına mülküne sahip olma hakkı var. Bu toprak iddiası değil, insan haklarının bir gereğidir. Bu topluluk, Batı Azerbaycan Türklerinin haklarını koruması için kuruldu. Türkiye'de 5-6 milyonu bulan, Batı Azerbaycan Bölgesi'nden sürgün edilen insan var. Bu insanların da istediklerinde dede, baba topraklarında yaşama hakkı var. Umuyorum ki bu topluluk bu bilinci yaratmak izin sempozyumlar, konferanslar düzenleyecek."

Batı Azerbaycan Topluluğu Türkiye Temsilcisi Asif Kurban ise Azerbaycan merkezli topluluğun yurt dışındaki ilk temsilciliğinin İzmir'de açıldığını vurguladı.

Sürgün edilen insanları uluslararası hukuk, insan hakları çerçevesinde bölgeye dönüşünü sağlamayı amaçladıklarını anlatan Kurban, "Topla tüfekle değil, barış içerisinde kendi evimize dönmek istiyoruz. Her insanın kendi topraklarında yaşama hakkı varsa, bizim de var. Dededen, babadan kalan evlerimizde yaşamak istiyoruz. Türkiye'de yaşayan o bölgeden zorla göç ettirilmiş insanlarımızı bilgilendirmeyi bu temsilciliğimiz altında yapacağız."

Açılışa Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
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