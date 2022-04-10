Batı Akdeniz ve Güney Ege için zirai don uyarısı - Haberler

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Batı Akdeniz ve Güney Ege için zirai don uyarısı

AA - Ayşe Yıldız - Güncel
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Batı Akdeniz ve Güney Ege için zirai don uyarısı

Batı Akdeniz ve Güney Ege için zirai don uyarısında bulunuldu.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Batı Akdeniz ve Güney Ege için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Antalya ve Muğla'nın iç kesimleri ile Burdur ve Isparta genelinde 15 Nisan'a kadar don riski bulunduğu belirtildi.

Hava sıcaklığının 5-10 derece mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenen bölgede, üreticiler ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ayşe Yıldız - Güncel

Meteoroloji, Güney Ege, Akdeniz, Muğla, Güncel, Haberler

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