Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı - Haberler

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Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı

AA - Özcan Yıldırım - Güncel
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Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı

Batı Akdeniz'in batısında yarın fırtına bekleniyor.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Batı Akdeniz'in batısında yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın gün sonuna doğru bölgede etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Meteoroloji, Fırtına, Akdeniz, Güncel, Haberler

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