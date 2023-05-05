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Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Güncel Haberler

Batı Akdeniz'de gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Batı Akdeniz'de gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Antalya'da, sabah saatlerinden sonra Burdur, Isparta ve Mersin'in batı ilçelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Antalya'nın merkezi ve doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güneyinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Antalya Akdeniz Burdur Güncel Haberler

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