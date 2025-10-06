Haberler

Batı Akdeniz İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de kuvvetli sağanak, Isparta ve Antalya'nın doğu çevrelerinde ise çok kuvvetli sağanak beklediklerini açıkladı. Yağışların, çarşamba gecesine kadar süreceği ve çeşitli olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de kuvvetli, Isparta ve Antalya'nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Antalya ve Burdur'un doğusu ile Isparta çevrelerinde çarşamba günü gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olarak devam etmesi öngörülüyor.

Yağışların oluşturacağı sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
Greta Thunberg dahil 171 aktivist, İsrail'den Yunanistan ve Slovakya'ya sınır dışı edildi

İsrail'in gözaltına aldığı 171 aktivistin akıbeti belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Everest Dağı'nda bin kişi mahsur kaldı, ekipler donmuş cesetler arasında ilerledi

Bin kişi mahsur kaldı, ekipler donmuş cesetler arasında ilerledi
Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu

Survivor 2026'da sürpriz isim! Acun Ilıcalı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.