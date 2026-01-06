Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz'in batısında özellikle Fethiye ve Kaş ilçeleri arasında yarın sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında Fethiye ve Kaş ilçeleri arasında rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel