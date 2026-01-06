Haberler

Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz'in batısında özellikle Fethiye ve Kaş ilçeleri arasında yarın sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında Fethiye ve Kaş ilçeleri arasında rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar

Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşuda tansiyon yüksek! Kapalı Çarşı esnafı protestolara katılıp 'Özgürlük' sloganı attı

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda günler sonra bir ilk yaşanıyor
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Bir dönem herkesin konuştuğu ismin abisi çıktı
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Komşuda tansiyon yüksek! Kapalı Çarşı esnafı protestolara katılıp 'Özgürlük' sloganı attı

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda günler sonra bir ilk yaşanıyor
Tarihi camide çekilen görüntüler için harekete geçildi

Tarihi camideki skandal görüntüler için harekete geçildi
Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hapis cezası

Tahliye olacağı konuşulan Demirtaş'a bir şok daha