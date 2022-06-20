Batı Akdeniz için fırtına uyarısı Batı Akdeniz'in batısı için yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına uyarısında bulunuldu. Batı Akdeniz'in batısı için yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, Batı Akdeniz'in batısında (Fethiye-Kaş Arası) rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. AA / Merve Yıldızalp - Güncel Meteoroloji Genel Müdürlüğü Fethiye Fırtına Akdeniz Güncel Haberler

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