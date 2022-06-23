Batı Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısı Batı Akdeniz bölgesinin batısı için yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına uyarısında bulunuldu. Batı Akdeniz bölgesinin batısı için yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel Meteoroloji Genel Müdürlüğü Fırtına Akdeniz Güncel Haberler

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