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Batı Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısı

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Batı Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısı

Batı Akdeniz bölgesinin batısı için yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına uyarısında bulunuldu.

Batı Akdeniz bölgesinin batısı için yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Fırtına Akdeniz Güncel Haberler

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