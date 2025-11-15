Haberler

Batı Akdeniz'de Fırtına Uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya Körfezi'nin batısında fırtına beklendiğini açıkladı. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor ve öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya Körfezi'nin batısını içine alan Batı Akdeniz'de bugün fırtına beklendiği uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi'nin batısı) rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
