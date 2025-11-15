Batı Akdeniz'de Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya Körfezi'nin batısını içine alan Batı Akdeniz'de bugün fırtına beklendiği uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi'nin batısı) rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.