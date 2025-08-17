Batı Akdeniz'de Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz'in batısında yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklediğini duyurdu. Kaş ve Kumluca arasında rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde eseceği belirtiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında Kaş ve Kumluca arasında rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan, kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen denizdeki fırtına nedeniyle vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
