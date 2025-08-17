Batı Akdeniz'de Fırtına Uyarısı

Batı Akdeniz'in batısında yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında Kaş ve Kumluca arasında rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan, kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen denizdeki fırtına nedeniyle vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.