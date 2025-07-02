Batı Akdeniz'de Fırtına Uyarısı

Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgar, yarın ilk saatlerden itibaren kuzeyden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, aynı gün öğleden itibaren etkisini kaybedecek.