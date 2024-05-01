Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz'in batısında Fethiye-Finike arasında yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esecek rüzgarlarla ilgili uyarıda bulundu.
Batı Akdeniz'de fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Akdeniz'in batısındaki Fethiye-Finike arasında yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzey batıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.