Batı Akdeniz'de ocak ayında yaş meyve sebzede ihracat şampiyonu, 'biber'

ANTALYA, Burdur, Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'de geçen yıl, yaş sebze ve meyvede en fazla ihracatın yapıldığı biber, ocak ayında da ihracat şampiyonu oldu. 2025'te 206,9 milyon dolar ihracatın yapıldığı biber, ocak ayında da 30,9 milyon dolar gelir sağladı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) verilerine göre Antalya, Isparta, Burdur illerini kapsayan bölgede, geçen yıl 2 milyar 743 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. En fazla ihracat yapılan yaş meyve ve sebze sektöründe, 752 milyon 231 bin dolarlık gelir sağlandı. Yaş meyve ve sebzeyi maden, ağaç mamulleri, kimyevi maddeler, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörleri takip etti. Yaş meyve ve sebze sektöründe en fazla yurt dışına satılan ürün biber ardından domates oldu. Biber ihracatında 206,9 milyon dolar, yurt dışına satılan domatesten 191,3 milyon dolar gelir sağlandı.

BİBER, DOMATES, NAR

Batı Akdeniz'den ocak ayında da en fazla ihracat yaş meyve sebze sektöründe gerçekleşti. Bölgede gerçekleşen yaş meyve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,49 oranında artışla 92,3 milyon dolar oldu. Ocak ayında en fazla 30,9 milyon dolar tutarında biber ihraç edildi. Biber ihracatındaki artış yüzde 38,9 seviyesine ulaştı. Yaş meyve sebze sektörünün en fazla ihraç ettiği ikinci ürün ise domates oldu. Yüzde 12,78 oranında gerilemeye rağmen 22,4 milyon dolarlık domates ihraç edildi. Batı Akdeniz'den en fazla ihraç edilen üçüncü ürün ise yüzde 1,31 oranında düşüş ve 10,8 milyon dolar ihracatla nar oldu.

236,9 MİLYON DOLAR İHRACAT

Antalya, Burdur ve Isparta illerinden ocak ayında 236,9 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Bölge ihracatı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 3,33 oranında düşüş yaşamış olmasına rağmen lokomotif sektörler olan yaş meyve sebze ile maden ve metaller sektörlerinde artış yaşandı. Bölgede yaş meyve sebze sektörünün ardından en fazla ihracat yapılan doğal taş ağırlıklı maden ve metaller sektörü oldu. Maden ve metaller sektöründe doğal taş - mermer ihracatı yüzde 14,13 oranında artışla 31 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA İHRACAT ÇİN'E

Ocak ayında bölgeden en fazla ihracat yüzde 26,11 oranında artış ve 23,3 milyon dolar ile Çin'e gerçekleşti. Ocak ayında 247 firma yaş meyve sebze sektörü, 189 firma ile maden ve metaller sektörü olmak üzere 987 firma ile 124 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. 7 ülkede 10 milyon dolar barajı, 12 ülkede 5 milyon dolar barajı ve 44 ülkede 1 milyon dolar barajı aşıldı.