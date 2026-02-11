Haberler

Batı Akdeniz'de ocak ayında yaş meyve sebzede ihracat şampiyonu, 'biber'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Biber, Batı Akdeniz bölgesinde ocak ayında yaş meyve sebze ihracatında en çok gelir getiren ürün olarak 30,9 milyon dolar rakamına ulaşarak ihracat şampiyonu oldu. 2022 yılı ile karşılaştırıldığında yaş meyve sebze ihracatında %7,49 artış yaşandı.

Batı Akdeniz'de ocak ayında yaş meyve sebzede ihracat şampiyonu, 'biber'

ANTALYA, Burdur, Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'de geçen yıl, yaş sebze ve meyvede en fazla ihracatın yapıldığı biber, ocak ayında da ihracat şampiyonu oldu. 2025'te 206,9 milyon dolar ihracatın yapıldığı biber, ocak ayında da 30,9 milyon dolar gelir sağladı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) verilerine göre Antalya, Isparta, Burdur illerini kapsayan bölgede, geçen yıl 2 milyar 743 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. En fazla ihracat yapılan yaş meyve ve sebze sektöründe, 752 milyon 231 bin dolarlık gelir sağlandı. Yaş meyve ve sebzeyi maden, ağaç mamulleri, kimyevi maddeler, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörleri takip etti. Yaş meyve ve sebze sektöründe en fazla yurt dışına satılan ürün biber ardından domates oldu. Biber ihracatında 206,9 milyon dolar, yurt dışına satılan domatesten 191,3 milyon dolar gelir sağlandı.

BİBER, DOMATES, NAR

Batı Akdeniz'den ocak ayında da en fazla ihracat yaş meyve sebze sektöründe gerçekleşti. Bölgede gerçekleşen yaş meyve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,49 oranında artışla 92,3 milyon dolar oldu. Ocak ayında en fazla 30,9 milyon dolar tutarında biber ihraç edildi. Biber ihracatındaki artış yüzde 38,9 seviyesine ulaştı. Yaş meyve sebze sektörünün en fazla ihraç ettiği ikinci ürün ise domates oldu. Yüzde 12,78 oranında gerilemeye rağmen 22,4 milyon dolarlık domates ihraç edildi. Batı Akdeniz'den en fazla ihraç edilen üçüncü ürün ise yüzde 1,31 oranında düşüş ve 10,8 milyon dolar ihracatla nar oldu.

236,9 MİLYON DOLAR İHRACAT

Antalya, Burdur ve Isparta illerinden ocak ayında 236,9 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Bölge ihracatı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 3,33 oranında düşüş yaşamış olmasına rağmen lokomotif sektörler olan yaş meyve sebze ile maden ve metaller sektörlerinde artış yaşandı. Bölgede yaş meyve sebze sektörünün ardından en fazla ihracat yapılan doğal taş ağırlıklı maden ve metaller sektörü oldu. Maden ve metaller sektöründe doğal taş - mermer ihracatı yüzde 14,13 oranında artışla 31 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA İHRACAT ÇİN'E

Ocak ayında bölgeden en fazla ihracat yüzde 26,11 oranında artış ve 23,3 milyon dolar ile Çin'e gerçekleşti. Ocak ayında 247 firma yaş meyve sebze sektörü, 189 firma ile maden ve metaller sektörü olmak üzere 987 firma ile 124 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. 7 ülkede 10 milyon dolar barajı, 12 ülkede 5 milyon dolar barajı ve 44 ülkede 1 milyon dolar barajı aşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum

Özel'den çarpıcı Akın Gürlek yorumu: Yarın sabah daha zor olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun' çağrısı karşılık buldu

Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu
Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Konut kredisinde bankalar arası rekabet kızıştı! İşte 4 milyon TL'nin geri ödemesi

Konut kredisinde rekabet kızıştı! İşte 4 milyon TL'nin geri ödemesi
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar

Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar
Beşiktaş krizi ayrılık getirdi

Süper Lig devi yüzünden işinden oldu