Batı Afrika'nın en büyük camisi Massalikoul Jinaan'da ramazan temizliği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batı Afrika'nın en büyük camisi Massalikoul Jinaan'da ramazan temizliği

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Batı Afrika'nın en büyük camisi Massalikoul Jinaan'da ramazan temizliği

Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Massalikoul Jinaan Camisinde ramazan ayı öncesi temizlik yapıldı.

Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Massalikoul Jinaan Camisinde ramazan ayı öncesi temizlik yapıldı.

Batı Afrika'nın en büyük camisi olarak kabul edilen Massalikoul Jinaan'ın iç bölümü ve avlusunun temizliği gönüllüler tarafından gerçekleştirildi.

Gönüllüler, caminin avlusunu sabunlu suyla yıkadı, iç kısımdaki halıları süpürdü.

Yaklaşık 30 bin kişi kapasiteli camide ramazan boyunca ücretsiz iftar verilecek.

Senegal'de ramazan ayının 3 Nisan'da başlaması bekleniyor. Kesin tarih, dini otoritelerle Senegal Astronomi Derneğinin istişaresi sonucu belirlenecek.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Batı Afrika, Senegal, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title