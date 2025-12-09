ECOWAS Başkanı Touray: "Batı Afrika acil durumda"

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray, bölgede artan askeri müdahaleler, terör saldırıları, adam kaçırma olayları ve kötüleşen insani koşullar nedeniyle Batı Afrika'nın "acil durumda" olduğunu bildirdi.

Touray, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen ECOWAS Arabuluculuk ve Güvenlik Konseyi'nin bakanlar düzeyindeki 55. Olağan Oturumu'nun açılışında konuştu.

Başkan Touray, bölgede son haftalarda yaşanan gelişmelerin bölgedeki demokrasi ve güvenliğin geleceğine ilişkin ciddi değerlendirmeleri zorunlu kıldığını belirtti.

Son gelişmelerin, üye ülkelerde demokratik düzenin geleceği hakkında "ciddi bir iç muhasebe" yapılması gerektiğini ortaya koyduğuna işaret eden Touray, artan askeri müdahaleler, terör saldırıları, adam kaçırma olayları ve kötüleşen insani koşullar nedeniyle bölgenin "acil durum" içinde bulunduğunu vurguladı.

Touray, Konseyin daha sık toplanmasının ve bölgede yükselen tehditlerin düzenli şekilde değerlendirilmesinin önemine işaret etti.

Gine'de geçiş takvimi ihlal edildi

Bölgede artan askeri müdahalelere dikkati çeken Touray, özellikle Gine-Bissau ve Benin'deki son gelişmelerin kaygı verici olduğunu dile getirdi.

Touray, Gine'de geçiş takviminin ihlal edildiğine ve askeri yönetimin sivil yönetime geçiş sürecine ilişkin belirsizliklerin sürdüğüne işaret etti.

Batı Afrika'da terör örgütleri ve silahlı grupların faaliyet alanlarını genişlettiğini aktaran Touray, organize suç şebekelerinin de bölgesel güvenliği ve siyasi istikrarı tehdit ettiğini söyledi.

Seçimlerin bölgesel istikrarsızlığın başlıca tetikleyicilerinden biri haline geldiğini vurgulayan Touray, ECOWAS'ın seçim desteği programlarına rağmen bazı üye ülkelerde anayasal ilkelerin ihlal edildiğini kaydetti.

Touray, Sahel Devletleri İttifakı (AES) ile güvenlik işbirliğine ilişkin müzakerelerin süreceğini, özellikle sınır bölgelerinde faaliyet gösteren terör gruplarının ciddi tehdit oluşturmaya devam ettiğini bildirdi.