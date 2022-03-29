Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliğinin başına Benin Cumhurbaşkanı Talon geçti - Haberler

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Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliğinin başına Benin Cumhurbaşkanı Talon geçti

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliğinin başına Benin Cumhurbaşkanı Talon geçti

Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliğinin (UEMOA) başına Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon seçildi.

Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliğinin (UEMOA) başına Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon seçildi.

Benin hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Talon'un, Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen seçimle UEMOA'nın başına seçildiği bildirildi.

Böylece Batı Afrika ülkesi Benin, ilk kez bölgesel bir örgütün yönetimine geçmiş oldu.

UEMOA'nın başında daha önce Burkina Faso'da 24 Ocak'ta darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore bulunuyordu.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

cumhurbaşkanı, Batı Afrika, Gana, Güncel, Haberler

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