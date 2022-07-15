Batı Afrika'da terör saldırıları nedeniyle 4 yılda 5,5 milyon kişi yerinden oldu - Haberler

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Batı Afrika'da terör saldırıları nedeniyle 4 yılda 5,5 milyon kişi yerinden oldu

AA - Adam Abu - Güncel
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Batı Afrika'da terör saldırıları nedeniyle 4 yılda 5,5 milyon kişi yerinden oldu

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölgede artan terör saldırıları nedeniyle 4 yılda 5,5 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölgede artan terör saldırıları nedeniyle 4 yılda 5,5 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Eski ECOWAS Komisyonu Başkanı Jean-Claude Kassi Brou ile yeni atanan Komisyon Başkanı Dr. Omar Alieu Touray görev teslimi için Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir araya geldi.

Brou, burada yaptığı açıklamada, Batı Afrika ülkelerinin en önemli sorunlarından birinin terörizm olduğunu belirtti.

Bölgede son 4 yılda artan terör saldırılarının 5,5 milyon kişiyi yerinden ettiğini kaydeden Brou, saldırılarda en az 14 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Brou, bölgede son 4 yılda güvenlik sorunlarının daha da kötüleştiğini belirterek, komisyon başkanlık görevine yeni atanan Touray'ı, bölgede terörizmin yayılmasını azaltmak için daha fazlasını yapmaya çağırdı.

AA / Adam Abu - Güncel

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