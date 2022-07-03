Batı Afrika Bloku, Mali'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) liderleri, darbenin yaşandığı Mali'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırıldığını bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen 61'inci ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda liderler, Mali'de askeri hükümetin 24 aylık bir demokrasiye geçiş teklif etmesi ve yeni seçim yasası yayımlamasının ardından ülkeye uyguladığı yaptırımlar kaldırıldı.

Liderler, ocakta Burkina Faso'da iktidarı ele geçiren cuntanın anayasal düzeni 24 ayda yeniden kurma taahhüdünü de kabul etti.

Eylülde, Gine'de iktidarı ele geçiren darbe liderlerinin önerdiği 3 yıllık bir geçişi reddeden ECOWAS liderleri, Gine cuntasına temmuz sonuna kadar yeni bir zaman çizelgesi önermesini aksi takdirde ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını bildirdi.

Mali'de askeri hükümet, anayasal yönetime geçiş için seçim takvimini kabul ederek, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Şubat 2024'te yapılacağını duyurmuştu.

Mali ile ECOWAS arasında "5 yıllık geçiş süreci" krizi

Mali'de 18 Ağustos 2020'de darbenin arkasındaki isim Yarbay Assimi Goita, 25 Mayıs 2021'de de yeni bir darbe yapmıştı.

Başta ECOWAS olmak üzere uluslararası toplum, Mali'den anayasal düzene geçiş için bir yol haritası belirlemesini istiyordu.

Mali, ocak ayında sivil yönetime geçişin 5 yıl olacağını duyurmuş, demokratik seçimlerin bu sürenin sonunda düzenleneceğini açıklamıştı.

ECOWAS ve bölgesel örgütler ise 5 yılın çok uzun bir süre olduğunu belirterek, cunta yönetimindeki isimlere ve Mali devletine çeşitli yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

ECOWAS ülkeleri, Mali'ye kara ve hava sınırlarını kapatmış, Mali ile ECOWAS ülkelerinin diplomatik ve ekonomik ilişkileri de askıya alınmıştı.

Mali, yaptırımlar karşısında sürüklendiği ekonomik kriz yüzünden bölgesel örgütleri ve uluslararası toplumu yaptırımların kaldırılması konusunda ikna etmeye çabalıyordu.

Son olarak Bamako yönetimi, Togo'nun da ara buluculuğuyla 24 aylık bir geçiş sürecini düşünebileceğini belirtmişti.