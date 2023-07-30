BATBİT Üyeleri Ölümlü Bisiklet Kazalarına Dikkat Çekti

BATMAN'da Bisiklet Topluluğu (BATBİT) üyeleri, ölümlü bisiklet kazalarına dikkat için farkındalık sürüşü yapıp, kaza mizanseni ile sürücülere, "Trafikte bisiklet sürücüleri olarak biz de varız ve artık ölmek istemiyoruz" çağrısı yaptı.

BATBİT üyeleri, son zamanlarda yaşanan ölümlü bisiklet kazalarına dikkat çekmek ve toplumsal bilinç sağlamak için farkındalık sürüşü gerçekleştirdi. Kent sokaklarında bisikletleriyle tur attıktan sonra Atatürk Parkı'nda kaza kurgulayan bisikletliler, trafik ışıklarında bekleyen araç sürücülerine de 'Bisiklete Dikkat' ve 'Mesafeni Koru' yazılı araç kokularını hediye etti. BATBİT üyesi Yusuf Erbek, "Batman Bisiklet Topluluğu olarak amacımız; bisikleti sevdirmek ve bisiklet kültürünü yaymak. Özellikle son zamanlarda çevre şehirlerde Van'da, Diyarbakır'da ölümlü trafik kazaları meydana gelmektedir. Biz de bu kazalara dikkat çekmek için bugün bir farkındalık sürüşü yaptık. Karayolları Trafik Kanunu'na göre; bisiklet de bir taşıttır ve yolun sağ tarafı araçlar ile paylaşılabilir. Bu konuda araç sürücülerinden hassasiyet istiyoruz. Trafikte bizlerin de var olduğunu bilmelerini istiyoruz. Umarım sesimiz; bu vesile ile onlara ulaşır. Bizlere biraz daha hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Buradan tüm sürücülere şunu söylemek istiyorum; Trafikte bisiklet sürücüleri olarak biz de varız ve artık ölmek istemiyoruz" dedi. '

?Oğuzhan Demirhan ise "Bisiklet sürücülerinin trafikte özellikle hareket halindeyken dikkat etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda görünebilir olmaları için bazı kıyafetler giymeleri gerekiyor. Örneğin reflektörlü yelek tercih edebilirler. Bunun yanında bisikletlerinin görünebilir olması için ışıklandırmalara dikkat etmeleri gerekiyor. Kask zaten mutlaka takılmalı. Eldiven de mutlaka giyilmeli. Bisiklet kullanırken özellikle şehir içinde araçların bize karşı dikkatsiz davranmaları; bizi biraz tedirgin ediyor. Bisikletin bir taşıt olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Trafikte biz de varız. Sürücülerin bazı zamanlar bize 'kaldırımdan neden sürmüyorsunuz' şeklinde uyarılarda bulunduğunu görüyoruz. Bu da onların bisikletle ilgili çok bilinçli olmadıklarını gösteriyor. Bisikletin toplum tarafından daha yaygın bilinebilmesi için ilkokullarda okutulan trafik dersinde daha fazla dile getirilmesini, müfredata daha fazla entegre edilmesini istiyoruz. Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın, Emniyet Müdürlüğü'nün bazı kamu spotu reklamları ile bisiklet bilincinin oluşturulması yönünde bazı adımlar atılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.