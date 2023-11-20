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BATAN GEMİNİN KAYIP 12 MÜRETTABATI İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, dün etkili olan fırtınada batan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinin kayıp 12 mürettabatı için arama çalışmaları karadan, denizden ve havadan başladı.