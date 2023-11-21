Batan gemide kaybolan mürettebatın yakınlarının bekleyişi sürüyor (7)

DENİZDEN ARAMA SONA ERDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan 'Kafkametler' gemisini arama çalışmalarında havanın kararmasıyla denizdeki çalışmalar durduruldu. Karadan ve drone ile arama çalışmaları kesintisiz sürerken, yarın günün ilk ışıklarında denizden ve havadan arama çalışmaları tekrar başlayacak.