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Bataklığa Saplanan Kız Çocuğu Kurtarıldı

Bataklığa Saplanan Kız Çocuğu Kurtarıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, suyu çekilen gölette oynayan bir kız çocuğu bataklığa saplandı. Çevredeki mahalle sakinleri tarafından kurtarılan çocuk, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde suyu çekilen gölette oynarken bataklığa saplanan kız çocuğu, çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde kız çocuğu, suyu çekilen gölette oynarken bataklığa saplandı. Göletten çıkamayan çocuk, bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine mahalleli yardıma koştu. Çocuk, saplandığı bataklıktan kurtarılırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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