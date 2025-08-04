Bataklığa Saplanan Katırlarını Kurtarmak İsterken Mahsur Kaldı

Bataklığa Saplanan Katırlarını Kurtarmak İsterken Mahsur Kaldı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişi, bataklığa saplanan katırlarını kurtarmaya çalışırken kendisi de mahsur kaldı. Ekipler, kurtarma çalışmalarının ardından hem kişiyi hem de katırları başarılı bir şekilde kurtardı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bataklığa saplanan katırlarını kurtarmak isterken mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Yöntem katırlarına su içirmek için gittiği Avşar Barajı çevresinde hayvanlarının bataklığa saplandığını fark etti.

Katırlarını kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan Yöntem de kısa sürede beline kadar bataklığa saplandı.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla Yöntem ve iki katırı bataklıktan çıkarılarak kurtarıldı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
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