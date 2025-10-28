Bataklığa Saplanan İnek Kurtarıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahalle sakinleri tarafından fark edilen durum sonrası, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar ineği saplandığı yerden çıkararak sahibine teslim etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir arazide otlayan inek, çukura düşerek bataklığa saplandı.
Durumu fark eden ve kendi imkanlarıyla hayvanı bulunduğu yerden çıkaramayan mahalle sakinleri, Yüksekova Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Mahalleye giden itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla ineği saplandığı yerden çıkardı.
İneğin sahibi, itfaiye ekipleri ve vatandaşlara teşekkür etti.
Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel