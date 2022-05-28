Bataklığa saplanan ineği kepçe yardımı ile kurtardılar - Haberler

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Bataklığa saplanan ineği kepçe yardımı ile kurtardılar

İhlas Haber Ajansı - Bülent Bostancı - Güncel
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Bataklığa saplanan ineği kepçe yardımı ile kurtardılar Bartın'da dere kenarında bataklığa saplanan inek AFAD ekiplerinin çalışması sonrası kepçe yardımı ile kurtarıldı.

Bataklığa saplanan ineği kepçe yardımı ile kurtardılar

BARTIN - Bartın'da dere kenarında bataklığa saplanan inek AFAD ekiplerinin çalışması sonrası kepçe yardımı ile kurtarıldı.

Olay Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer Köyü Değirmenyanı mahallesinde meydana geldi. Erkan Kütük'e ait büyükbaş hayvan otladığı sırada bataklığa saplandı. İneğini uzun uğraşlara rağmen kurtaramayan Kütük, AFAD ve Belediye'den yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri bataklığa saplanan ineği halat bağlayarak kepçe yardımı ile kurtardı.

Erkan Kütük, hayvanının telef olmaktan kurtaran ekiplere teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Güncel

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