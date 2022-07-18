BATAKLIĞA SAPLANAN İNEĞE HALATLI KURTARMA TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince halatla çekilerek kurtarıldı. TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince halatla çekilerek kurtarıldı. Olay, ilçe merkezindeki Erek Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Sağlam'a ait inek, otladığı sırada Kelkit Çayı kenarında bataklığa girdi. İnek, kısa sürede sırtına kadar bataklığa gömüldü. Sağlam'ın ihbarıyla bölgeye Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, bataklıkta mahsur kalan ineğin çevresini kazdıktan sonra hayvana halat bağladı. Daha sonra halatla kenara çekilerek, bataklıktan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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