Bastonlarıyla oy vermeye gittiler (2)
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Muğla'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için hastanede tedavi gören 2 hasta, sağlık ekiplerince ambulans ile götürüldükleri Cumhuriyet Ortaokulu'nda sedyede oylarını kullandı. Abide-Hasan Nuri Öncüer Huzurevi sakinleri ise minibüsle oy kullanacakları Cumhuriyet Ortaokulu'na getirildi. Huzurevi sakinlerinin yanı sıra yaşlı vatandaşlar da görevliler ve polislerin yardımı ile oy verme işlemini tamamladı.
SEDYE ÜZERİNDE OYLARINI KULLANDILAR
Muğla'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için hastanede tedavi gören 2 hasta, sağlık ekiplerince ambulans ile götürüldükleri Cumhuriyet Ortaokulu'nda sedyede oylarını kullandı.Abide-Hasan Nuri Öncüer Huzurevi sakinleri ise minibüsle oy kullanacakları Cumhuriyet Ortaokulu'na getirildi. Huzurevi sakinlerinin yanı sıra yaşlı vatandaşlar da görevliler ve polislerin yardımı ile oy verme işlemini tamamladı.
Cavit AKGÜN / MUĞLA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel