Baston Ustası Cumali Birol, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Oy Verdi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan ve Kültür ve Turizm Bakanlığının "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülen baston ustası Cumali Birol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Birol, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" fotoğraflarını seçen Birol, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samir Jordamovic'in "Ağa takılanlar", "Günlük Hayat" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde", Spor" kategorisinde ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" adlı karesine oy verdi.

Fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Birol, Anadolu Ajansının geleneksel hale getirdiği "Yılın Kareleri" oylamasında birbirinden kıymetli fotoğrafların bulunduğunu söyledi.

Tüm kategorilerde oy kullandığını belirten Birol, "Fotoğraf çok güzel ve farklı. Biz de yarışmaya katıldık. AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin emeklerine sağlık. Çok kıymetli bir emek var. Objektiflere yansıyan fotoğraf karelerini değerlendirdik. Yarışmacılara başarılar diliyorum." dedi.