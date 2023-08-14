BASTIĞI KALAS KIRILINCA BETON ZEMİNE DÜŞÜP ÖLDÜ

KAHRAMANMARAŞ'ta çalıştığı inşaatta bastığı kalasın kırılması sonucu 4,5 metre yükseklikten beton zemine düşen Adem Kar (55), hayatını kaybetti. Olay, öğle saatlerinde Onikişubat ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Kar, çalıştığı apartman inşaatının birinci katında, üzerine bastığı kalasın kırılması sonucu yaklaşık 4,5 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Adem Kar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Adem Kar'ın cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.