Son dakika haberleri... BASTIĞI AYDINLATMA PANELİ KIRILDI, HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞÜP ÖLDÜ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... BASTIĞI AYDINLATMA PANELİ KIRILDI, HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞÜP ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika haberine göre SİVAS'ta, oluk tamirine çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından aydınlatma panelinin kırılması sonucu havalandırma boşluğuna düşen Orhan Koç (31), hayatını kaybetti.

SİVAS'ta, oluk tamirine çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından aydınlatma panelinin kırılması sonucu havalandırma boşluğuna düşen Orhan Koç (31), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Ece Mahallesi Battal Gazi Caddesi'ndeki Akın Apartmanı'nda yaşandı. İddiaya göre, annesi Songül Koç ile yaşayan Orhan Koç, olukları tamir etmek için çıktığı çatıda bastığı aydınlatma panelinin kırılması sonucu havalandırma boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Koç, havalandırma boşluğundan çıkarıldıktan sonra ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Koç, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title