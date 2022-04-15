Başsavcılık Maltepe Cezaevi'nde iftar verdi

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, adliye personelleri ve hükümlülerle birlikte Maltepe Cezaevi'nde iftar yemeğinde bir araya geldi.

Maltepe Cezaevi'nde dün gerçekleşen yaklaşık 800 kişilik iftar programına Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar katıldı. Programda Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri İsmail Değirmenci, Başak Eryılmaz, İhsan Kamil Akçadırcı, Hasan Turgut, Uğur Seçgin ve Maltepe Cezaevi Savcısı İdris Aksoy yer aldı. Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da onur konuğu olarak hazır bulundu. Açık cezaevinde hükümlü bulunan bir kısım sanıklar da iftar yemeğinde yer aldı.