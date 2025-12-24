Haberler

BAŞSAVCILIKTAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA SORUŞTURMA

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uçağın düşmesiyle ilgili sosyal medya paylaşımlarını incelemeye aldı. Paylaşımların kamu düzenini bozabilecek nitelikte olup olmadığı araştırılacak.

BAŞSAVCILIKTAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA SORUŞTURMA

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, uçağın düşmesine ilişkin sosyal medya paylaşımları incelemeye alındı. Paylaşımların; kamu düzenini bozabilecek, gerçeğe aykırı bilgi yayma, provokatif içerik barındırma ya da suç teşkil edebilecek nitelikte olup olmadığının tespiti amacıyla resen soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lewandowski'nin Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı

Fener'den istediği maaş ortaya çıktı! Rakamı duyan ''Yok artık'' diyor
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Lewandowski'nin Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı

Fener'den istediği maaş ortaya çıktı! Rakamı duyan ''Yok artık'' diyor
Karşı cinse ait fotoğrafları beğenen eşe emsal ceza

Fotoğraf beğenirken iki kez düşünün! Cebinizden servet çıkabilir
Dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini av tüfeğiyle öldürdü

Eşini ve kayınvalidesini sokak ortasında öldürdü