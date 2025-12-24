BAŞSAVCILIKTAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA SORUŞTURMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uçağın düşmesiyle ilgili sosyal medya paylaşımlarını incelemeye aldı. Paylaşımların kamu düzenini bozabilecek nitelikte olup olmadığı araştırılacak.
BAŞSAVCILIKTAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA SORUŞTURMA
Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, uçağın düşmesine ilişkin sosyal medya paylaşımları incelemeye alındı. Paylaşımların; kamu düzenini bozabilecek, gerçeğe aykırı bilgi yayma, provokatif içerik barındırma ya da suç teşkil edebilecek nitelikte olup olmadığının tespiti amacıyla resen soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel