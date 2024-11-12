Başsavcılıktan Erbil ve Ortaç'a İtiraz: Tutuklama Talebi

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis soruşturması kapsamında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a verilen 'Ev hapsi' kararına itiraz etti. Savcılık, Ortaç ve Erbil'in tutuklanmalarını talep etti.

TUTUKLANMALARI TALEP EDİLDİ

Pazartesi günü yasadışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından, tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, 'Ev hapsi' kararıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın 'Ev hapsi' kararıyla serbest bıraılmasına itiraz etti. Başsavcılık Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın tutuklanmalarını talep etti.