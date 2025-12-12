Savcılıktan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturmasında futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldığına ilişkin iddiaları yalanladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldı' şeklinde haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle isme özel bir soruşturma yoktur" ifadeleri yer aldı.