Başsavcılık, doktorlara yönelik sözleri nedeniyle Konya'daki imam hakkında soruşturma başlattı Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte bir imamın caminin mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte bir imamın caminin mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. AA / Abdullah Doğan - Güncel Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Güncel Haberler

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