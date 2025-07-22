Başsavcı Taşkoparan'dan Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı'na Taziye Ziyareti

Başsavcı Taşkoparan'dan Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı'na Taziye Ziyareti
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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, babası vefat eden Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya'ya taziye ziyaretinde bulundu ve başsağlığı diledi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan ile Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya'ya taziye ziyaretinde bulundu.

Taşkoparan, bir süre önce babası vefat eden Karakahya'ya başsağlığı diledi.

Ardından Taşkoparan ve Dökmeci, Karakahya ile sohbet etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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