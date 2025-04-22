Başsavcı Koltuğunu 4. Sınıf Öğrencisine Devretti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Başsavcı Mehmet Onurkan Gülderen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Minel Beren Koca'ya devretti.

Gülderen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 105. açılış yıl dönümü nedeniyle Milli Egemenlik İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Çocukların hukuk ve adliyenin işleyişi konusundaki sorularını cevaplayan Başsavcı Gülderen, daha sonra makamını 4. sınıf öğrencisi Minel Beren Koca'ya teslim etti.

Koca, özel kalem çalışanı ve adliyede görev yapan polis memurunu odasına davet ederek gelişen olaylar hakkında bilgi aldı.

Çocukların bayramını kutlayan Gülderen, "Hangi mesleği seçerseniz seçin ama sevdiğiniz işi yapın. Bol bol kitap okuyun, derslerinize çalışın ve öğretmenlerinizi iyi dinleyin. O zaman ufkunuz açılır, kendinize güveniniz artar, istediğiniz mesleği de yapabilirsiniz." dedi.

Diğer öğrenciler de cübbe giyerek Başsavcı Gülderen'in makam koltuğuna oturdu.