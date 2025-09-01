Başsavcı Gürlek'in Evine Gelen Şüpheliler Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önüne gelerek şüpheli hareketlerde bulunan iki motosikletli kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin geçmiş suç kayıtları belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önüne gelerek şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bugün 00.00 sıralarında Başsavcı Gürlek'in evinin önüne gelen motosikletli 2 şüpheli, görevli koruma polislerine "Savcı geldi mi? Savcı ne zaman gelir?" gibi farklı sorular yönelttikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Şüphelilerin 15 dakika sonra adresin önünden tekrar geçmeleri üzerine polis memurları şüphelenerek zanlıları gözaltına aldı.

Şüphelilerden T.Ç'nin (22) 2 suç kaydı, M.E.K'nin (22) de 1 suç kaydı olduğu, şu ana kadar da herhangi bir terör örgütüyle bağlantıları bulunamadığı öğrenildi.

Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Milyoner'de 200 bin TL'lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış

200 bin TL'lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en sağlıklı yiyeceği belli oldu! Binlerce besini geride bıraktı

Dünyanın en sağlıklı besini belli oldu! Binlerce yiyeceği geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.