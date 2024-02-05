Başsavcı Altuğ Kürşat Şahin, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyen Şahin, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", "Deprem: Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Başsavcı Altuğ Kürşat Şahin, "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar tarafından çekilen "Depremin umudu" başlıklı, " Gazze : Kanıt" kategorisinde de Ali Jadallah'ın "Bombalar altında" fotoğrafını seçti.

Başsavcı Şahin, "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Çevre-Yaşam"da Mahmut Serdar Alakuş'un "Su altı trafiği", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" başlıklı karesini oyladı.

AA'yı çalışmaları dolayısıyla tebrik eden Şahin, "Fotoğraflar içinde dünyanın da gündeminde olan Gazze var. Gazze'deki kadınların ve çocukların İsrail'in katliamı altında olması en çok üzüldüğümüz konu. Son 4-5 aydır dünyanın gözü önünde katliama devam ediyorlar. Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize Allah yardım etsin, Allah yar ve yardımcıları olsun. İnşallah bu zulüm sona erer. Geçen yıl acı bir deprem yaşadık. Yarın itibariyle depremin yıl dönümü. İki konu bence AA'nın yılın fotoğrafları kategorisinde önemli bir yer teşkil ediyor. Biz de bu kategorilerde oy kulandık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.